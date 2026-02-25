Жители Ступина отметили Масленицу в парке Островского

Празднование Масленицы прошло 22 февраля в парке Островского в Ступине. Для жителей и гостей округа подготовили шествие, концерты, угощения и народные забавы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничную программу «Солнечная Масленица» открыло шествие с участием главы городского округа Ступино Сергея Мужальских. Для гостей организовали торговые ряды с угощениями, мастер-классы, конкурсы, фотозоны и концертные выступления. Всего к празднику испекли около трех тысяч блинов.

«В этом году зима выдалась снежная и морозная, но ее время подходит к концу. Мы постарались, чтобы гостям парка всех возрастов было интересно и комфортно. Масленичную неделю завершает Прощеное воскресенье, в которое предлагаю забыть обо всех обидах и печалях», — сказал Сергей Мужальских.

Глава округа напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, и такие праздники объединяют людей. Вместе с председателем окружного совета депутатов Александром Сухачевым и лидером местных молодогвардейцев Алексеем Горбачевым он угощал гостей блинами.

На главной сцене выступили солисты и творческие коллективы округа, а также московская группа «Гармонь Драйв и Павел Уханов». В программе также прошли конкурс «Блинная фантазия», турнир по хоккею в валенках и дефиле «Сударыня-Масленица». Завершились гуляния шоу театра огня и света «Богема» и сожжением чучела Масленицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.