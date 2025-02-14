Жители Ступина 17 февраля смогут задать волнующие их вопросы властям округа

Встреча начнется в 17:00 в школе № 4. Жители смогут задать вопросы главе округа, его профильным заместителям, представителям управляющей организации, обсудить актуальные проблемы и предложить свои идеи по развитию поселения.

«Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече в рамках работы выездной администрации. В ходе общения вы сможете задать вопросы, озвучить проблемные моменты напрямую главе округа Сергею Геннадьевичу Мужальских и представителям муниципальной власти», — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Выездная администрация будет проходить по адресу: город Ступино, улица Городищенская, владение 8, в здании средней общеобразовательной школы № 4.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.