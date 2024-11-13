Жители Ступина 15 ноября смогут задать вопросы властям и рассказать о проблемах

Руководство городского округа Ступино проведет очередную выездную администрацию в городе 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча состоится в пятницу, 15 ноября, в 16:00 в библиотечно-информационном центре № 2 «Собеседник». Жители смогут задать вопросы главе округа и представителям муниципальной власти, обсудить актуальные проблемы и предложить свои идеи по развитию территории муниципалитета.

«Уважаемые жители, приглашаю принять участие во встрече в рамках работы выездной администрации. Вы сможете задать вопросы, озвучить проблемные моменты напрямую мне и представителям муниципальной власти», — пишет в своем Telegram-канале глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Встреча с жителями состоится по адресу: город Ступино, улица Тимирязева, дом № 27.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.