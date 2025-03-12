Жители Ставрополья не увидят кровавую луну

В Ставрополье не смогут увидеть кровавую луну из-за того, что там будет уже утро

14 марта 2025 года жители Земли смогут увидеть так называемую «кровавую луну». Это будет полное лунное затмение. Астроном-любитель Александр Камышников рассказал, что жители Ставрополья не смогут увидеть это явление из-за того, что в регионе уже будет утро, сообщает «Победа 26» .

Причиной лунного затмения является расположение Земли между Солнцем и Луной, из-за чего тень от Земли падает на Луну. Спутник, находящийся в земной тени, окрашивается в бордово-серый цвет, что и создает эффект «кровавой луны», которая появится 14 марта 2025 года.

Наблюдать это зрелище смогут жители Дальнего Востока и Чукотки. Для Ставропольского края возможность увидеть «кровавую луну» исключена, так как максимальная фаза затмения совпадает с наступлением утра в регионе.

Тем не менее, ставропольцы не останутся без возможности увидеть лунное затмение — оно произойдет 7 сентября, отметил астроном.