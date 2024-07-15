Жители Солнечногорска отправили почти 800 кг вещей детям в ЛНР
Фото - © Администрация Солнечногорск г.о.
Накануне отправки гуманитарной помощи бойцам СВО жители Солнечногорска параллельно собрали груз для детей из Луганской народной республики. Общий вес груза составляет порядка 800 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Гуманитарный груз из Солнечногорска уже отправлен в детские центры нового российского региона. В нем игрушки, школьная форма, коляски и другие детские вещи.
«Вещи доставят в гуманитарные центры городов Сватово и Кременная Луганской области. Машина выезжает в Белгородскую область, где встретится с большим гуманитарным конвоем, который убыл из нашего округа днем ранее», — сказал главный эксперт управления безопасности администрации городского округа Солнечногорск Сергей Одинцов.
Традиционно в сборе принимают участие администрация городского округа Солнечногорск, предприятия муниципалитета и неравнодушные жители.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.