сегодня в 17:03

Жители Солнечногорска отправили почти 800 кг вещей детям в ЛНР

Накануне отправки гуманитарной помощи бойцам СВО жители Солнечногорска параллельно собрали груз для детей из Луганской народной республики. Общий вес груза составляет порядка 800 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гуманитарный груз из Солнечногорска уже отправлен в детские центры нового российского региона. В нем игрушки, школьная форма, коляски и другие детские вещи.

«Вещи доставят в гуманитарные центры городов Сватово и Кременная Луганской области. Машина выезжает в Белгородскую область, где встретится с большим гуманитарным конвоем, который убыл из нашего округа днем ранее», — сказал главный эксперт управления безопасности администрации городского округа Солнечногорск Сергей Одинцов.

Традиционно в сборе принимают участие администрация городского округа Солнечногорск, предприятия муниципалитета и неравнодушные жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.