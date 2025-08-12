Жители Солнечногорска могут принять участие в акции «Доброе дело»

Городской округ Солнечногорск присоединился к региональной акции «Доброе дело», направленной на сбор гуманитарной помощи. Жители округа имеют возможность оказать поддержку бойцам в зоне СВО, мирным жителям новых территорий и приграничных районов, а также школьникам, которым скоро предстоит вернуться за парты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пункты сбора гуманитарной помощи принимают широкий спектр необходимых вещей: портативные плиты: газовые и электрические, спальные мешки, теплоизоляцию в рулонах, батарейки, газовые баллоны, одеяла, подушки, новое постельное белье, канцелярию, книги, игрушки, перчатки, балаклавы, каски, мультитулы, дождевики в защитной расцветке, фонари: налобные и обычные, туристические коврики, одноразовую посуду, консервы, чай в пакетиках и медикаменты.

«Каждый пакет с продуктами, каждая коробка с медикаментами, каждый набор тетрадей и ручек — это ваше реальное доброе дело, наш общий вклад в поддержку», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пункты сбора гуманитарной помощи расположены по адресам: ул. Дзержинского, д. 13, 4 этаж, и ул. Вертлинская, д. 1, Молодежный центр «Подсолнух». Прием помощи ведется до 17 августа включительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.