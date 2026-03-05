Жители Солнечногорска могут получать ЕПД онлайн

Жители городского округа Солнечногорск могут отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронный формат Единого платежного документа через региональный портал госуслуг. Новый сервис упрощает оплату коммунальных услуг и делает ее безопаснее, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оформить переход на электронный ЕПД можно в личном кабинете на портале https://uslugi.mosreg.ru/epd. Для этого необходимо выбрать опцию «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить отказ от бумажных носителей. Квитанции в цифровом формате начнут поступать со следующего месяца после подключения услуги.

«При необходимости жители могут распечатать квитанцию в любом офисе „МосОблЕИРЦ“. Для возврата к бумажному документу достаточно подать соответствующее заявление в период с 1 по 19 число любого месяца», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Он отметил, что функционал портала позволяет не только получать платежные документы, но и контролировать расходы и проверять начисления сразу по нескольким объектам недвижимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.