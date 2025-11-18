Жители Солнечногорска могут перейти на электронные квитанции ЖКУ

Жители округа Солнечногорск могут отказаться от квитанций за жилищно-коммунальные услуги в бумажном формате и получать их на региональном портале государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Цифровой формат ЕПД гарантирует не только надежную защиту от потери или возможной подделки, но и обеспечивает удобное хранение полной истории платежей.

«Воспользоваться электронным единым платежным документом могут собственники жилья в многоквартирных домах и жильцы, проживающие по договору социального найма. Перейти на электронный формат или вернуться к получению бумажного документа можно ежемесячно в период с 1 по 19 число», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Подключение услуги осуществляется посредством авторизации в личном кабинете на региональном портале госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/epd.

В подразделе «Жилищно‑коммунальные услуги» нужно выбрать функцию «Получать квитанции в электронном виде» и подтвердить свое согласие на изменение порядка предоставления платежных документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.