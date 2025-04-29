Жители Шатуры могли посетили ярмарку вакансий в парке имени Гагарина

В выходные в шатурском парке им. Гагарина прошла уже вторая ярмарка вакансий под открытым небом. Впервые в таком формате ее провели в День округа, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

Свои вакансии представили предприятия жилищно-коммунального хозяйства, полиция, пожарные, промышленные производства.

В этот раз в ярмарке приняли участие не только работодатели, но и учебные заведения, где можно получить востребованные профессии.

Шатурский энерготехникум представил витрину, где демонстрировались физические и химические опыты. Преподаватели техникума рассказывали всем желающим о профессиях и направлениях переподготовки, а также о возможностях карьерного роста, которые открываются перед выпускниками и студентами.

Жители округа могли не только узнать об имеющихся вакансиях и условиях работы, оставить резюме и заполнить анкету, но и принять участие в квизах и мастер-классах. Так, компания «Эко-Текс» провела мастер-класс по росписи тканей. Победители получили в подарок футболки производства швейной фабрики.

Не забыли организаторы ярмарки и о детях. Родителям рассказали о кружках и секциях, где юные жители округа могут найти занятие по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.