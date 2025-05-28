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Жители Серпухова участвуют в голосование по отбору общественных территорий

Всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается в Серпухове, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

До 12 июня голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, с помощью волонтеров в общественных местах, а также в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе».

Проект направлен на улучшение качества жилищных условий и создание благоприятной инфраструктуры в urban-среде. В нем задействованы активисты из волонтерских объединений, молодежных центров, колледжей и школ, которые помогают преобразовывать общественные пространства и участвуют в различных мероприятиях.

От городского округа Серпухов представлено 4 территории:

1. Сквер на улице Крюкова;

2. Сквер на улице Захаркина;

3. Парк «Молодых мам» в г. Пущино;

4. Сквер «Мирабель» в г. Протвино.

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