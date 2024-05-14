Жители Серпухова могут принять участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ

До 3 июня продолжается прием заявок на участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Она поддерживает лидеров социальных преобразований России и всего мира, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Премия #МЫВМЕСТЕ — отличная возможность для волонтеров Серпухова, социально ориентированных НКО и представителей бизнеса получить поддержку на реализацию своих добровольческих идей и инициатив, которые сделают округ еще лучше.



Принимаются проекты в сферах образования, добровольчества, здоровья, медиа, развития городской среды, поддержки и защиты незащищенных групп населения, помощи животным, социального предпринимательства и в отраслевых бизнес-проектах. В честь Года семьи учреждена специальная номинация «Добрая семья», а тема семейного волонтерства станет одной из ключевых.



Участники будут выполнять различные задания и получать баллы, которые смогут потратить на обучение, посещение мероприятий и другие призы. Финалисты премии получат общественное признание, выйдут на новый уровень, получат инструменты для масштабирования своих проектов, пройдут специальную образовательную программу в федеральных центрах компетенций и получат наставническую помощь от членов оргкомитета, руководителей крупных компаний и государственных деятелей.



Международная премия проводится при поддержке национального проекта «Образование» по поручению президента России.



Все подробности об участии и организаторах можно узнать на портале премия.мывместе.рф.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.