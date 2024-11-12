Жители села Талалихино округа Чехов смогут задать вопросы представителям власти

Благодаря ремонту одного из котлов на котельной № 1 была восстановлена подача тепла в многоквартирные дома. Сейчас проводится капремонт третьего котла. Это обеспечит бесперебойную работу системы в зимнее время и позволит начать масштабную реконструкцию котельной.

На этой неделе в округе пройдут обходы дворовых территорий и общественных пространств. Помимо этого, глава Чехова оценит качество работы коммунальных служб.

Также продолжается строительство детской поликлиники на 500 мест. «Посещу стройплощадку и заслушаю доклад подрядной организации о готовности объекта», — отметил Михаил Собакин.

14 ноября в 18:00 в ДК «Фортуна» по адресу: с. Талалихино, ул. Спортивная, д. 2Л, пройдет встреча в формате выездной администрации. Жители смогут задать вопросы профильным специалистам, представителям структурных и подведомственных подразделений администрации и получить обратную связь.

Две школы Чехова отмечают юбилей: средней школе № 3 — 85 лет, а школе Чехова-7 исполнится 55 лет. Праздничные мероприятия пройдут в ДК «Дружба» 15 ноября в 12:00.

В субботу, 16 ноября, образовательное учреждение № 10 примет гостей и участников турнира, приуроченного ко Всероссийскому дню самбо. На соревнования соберутся спортсмены из разных городов Подмосковья и Москвы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.