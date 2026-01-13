Жители Рузского округа почтили память защитников на Дне освобождения Дорохово

День освобождения поселка Дорохово от немецко-фашистских захватчиков отметили 13 января в Рузском муниципальном округе. Торжественная церемония прошла у Мемориала Славы с участием жителей, ветеранов и общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Рузском муниципальном округе 13 января прошли мероприятия, посвященные Дню освобождения поселка Дорохово от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата символизирует мужество и героизм защитников Отечества.

Торжественная церемония состоялась у Мемориала Славы на братском захоронении. В ней приняли участие жители округа, ветераны и представители общественных организаций. Присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания.

Главным событием дня стало возложение цветов к мемориалу. Жители округа выразили глубокое уважение и признательность героям, отдавшим жизни за свободу Родины.

В ходе мероприятия участники подчеркнули важность сохранения исторической памяти и передачи знаний о подвигах предков молодому поколению. Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил, что День освобождения Дорохово напоминает о значении мира и единства народа в борьбе за независимость страны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.