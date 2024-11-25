Жители Рузского округа могут принять участие в акции «Пернатый квартал»

В холодную погоду птицам нужно питаться часто, потому что в их организмах метаболизм заметно ускорен и сердце бьется очень быстро. Пища сразу превращается в тепло, но маленький размер тела, к сожалению, его удерживает слабо.

«Акцию мы проводим в рамках марафона «Будь в теме!», но это не значит, что участие в ней могут принять только учащиеся школ. Условия всего два — смастерить кормушку из любых подручных материалов и разместить пост в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #БудьВТеме #ММЦРуза #МолодежкаРуза и #МолодежьРГО, упомянув @mcentrruza, @public202207250, @rzmmc», — рассказали в молодежном центре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.