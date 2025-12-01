Жители российского города потребовали отставки мэра из-за постройки храма

Жители Юбилейного микрорайона Краснодара вышли на площадь и записали коллективное видеообращение к губернатору Вениамину Кондратьеву, требуя остановить строительство нового храма на месте благоустроенной аллеи, где ежегодно ставят елку. Ранее горожане потребовали отставки мэра Евгения Наумова, обвиняя его в том, что он не прислушивается к народу, сообщает 93.ru .

Протестное выступление состоялось 30 ноября на аллее 80-летия образования Краснодарского края. Краснодарцы выступили против планов властей и РПЦ возвести на этом месте крупную церковь, несмотря на то, что в шаговой доступности уже находятся часовня Дмитрия Солунского (80 метров) и большой храм Рождества Христова (1 километр).

Основное возмущение, по утверждениям жителей, у них вызывает не религиозный вопрос, а уничтожение существующего общественного пространства. Аллея была открыта всего в 2018 году, а на ее благоустройство потратили более 160 миллионов рублей бюджетных средств.

Как отметила член Общественного совета микрорайона Валентина Раилко, жители уже не в первый раз вынуждены отстаивать этот береговой участок от застройки. Ранее здесь планировалось возведение многоэтажных домов, из-за чего краснодарцы также протестовали.

«Я бы хотела сказать, что у меня такое впечатление, что мы здесь, на земле, а наша власть где-то в небесах. Потому что митрополит непонятно с чьей подачи говорит: „Какой большой Юбилейный, надо построить храм“. <…> Нам успокаиваться нельзя, наше дело правое, мы победим», — сказала Раилко.

Жители утверждают, что их не слышат на местном уровне. По их словам, попытки наладить диалог с мэром Краснодара Наумовым не увенчались успехом, а ранее власти не рассмотрели более 1,5 тысячи официальных возражений горожан против стройки. В связи с этим активисты начали сбор подписей за отставку главы города, обвиняя его в нежелании прислушиваться к мнению населения.

Пресс-службы краснодарской мэрии и кубанского губернатора пока не комментировали выступление горожан.

