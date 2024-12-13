Жители России переживают за своих четвероногих друзей из-за предстоящих салютов

У 32% респондентов домашние животные не испытывают страха перед красочными огнями, в то время как 21,9% владельцев затруднились с ответом. Наибольшее количество пугливых животных зафиксировано среди собак (59,2%) и представителей других видов (55,3%). Среди кошек 43,3% боятся пиротехники, а в домах, где проживают разные животные, только 22,6% испытывают страх.

Когда речь зашла о возможной страховке от фейерверков для питомцев, более трети (35,4%) владельцев не смогли определиться с ответом. Остальные пожелания распределились следующим образом: 34,1% — от физического вреда, 16,8% — от психического вреда, 13,8% — от утраты питомца.

Наибольшее количество владельцев собак (48,3%) выбрало страховку от физического ущерба, далее следуют владельцы кошек (27,3%) и других животных (36,8%). Меньше всего интереса к такому виду страхования проявляют держатели разнотипных животных — лишь 23,7%.

Тревога за психическое состояние питомцев у собачников и кошатников схожа: готовы оформить страховку 18,9% и 18,4% соответственно. Общие тенденции по городам несколько отличаются, как, например, в Москве, где страховка от потери питомца оказалась наиболее популярной.

15,4% владельцев затруднились указать, сколько готовы заплатить за страховку. Остальные суммы распределяются следующим образом: 100–300 рублей — 33,1%; 301–500 рублей — 21,6%; 501–1000 рублей — 18,7%; более 1000 рублей — 11,2%. Значительные различия наблюдаются и в желаемой страховой сумме, но четкой закономерности между ценой полиса и желаемой выплатой не зафиксировано.