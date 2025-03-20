Жители РФ с детьми могут поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших в ВОВ

В целях подготовки к юбилею Дня Победы общественное движение «Всенародное экологическое движение «Подари Земле Сад» предлагает поддержать XII эколого-патриотическую и просветительскую акцию «ВО ИМЯ ЛЮБВИ, ВЕЧНОСТИ И ЖИЗНИ», посвященную Году защитника Отечества и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Суть акции заключается в посадке 45 млн деревьев поименно за каждого погибшего на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Об этом сообщают организаторы акции.

В 2024 году эта акция поставлена во Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на развитие экологического образования детей и молодежи в образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и объединениях на 2025 год.

Общественное движение «Всенародное экологическое движение «Подари Земле Сад» занимается посадкой деревьев с участием детей, подростков, молодежи и взрослых, охраной окружающей среды, поддержанием и сохранением экологической чистоты.

Всенародные посадки аллей, парков, садов Победы во Славу Победителей, во имя Любви, Вечности и Жизни тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на фронте и тылу, но сохранил нашу Родину, проводятся движением в регионах России с 2013 года.

Суть акции заключается в посадке 45 млн деревьев поименно за каждого погибшего на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

«Все мы знаем, что мысль человека первична и потому очень важно сажать деревья во славу наших героических предков, во имя любви, вечности и жизни. Ибо будущее не в горькой памяти, а в создании жизни и радости будущей, в сохранении вечной любви и мира. Ради Любви, ради Жизни, ради своей Семьи погибали наши (пра)дедушки и (пра)бабушки, потому что любили свою Родину, своих потомков, нас. Высадка деревьев будет лучшей благодарностью за их беспрецедентный подвиг, повысит значимость Великой Победы в глазах подрастающего поколения и сплотит наш народ единым добрым действием», — отмечается в материале.

Возле высаженного дерева можно установить табличку со словами «Это дерево растет во имя Любви, Вечности и Жизни … (такого-то человека, его ФИО)».

Приглашаем принять участие в посадке деревьев с участием детей дошкольного возраста, школьников, студентов.

Сады, аллеи, скверы и парки Победы можно организовать и высаживать у памятников, на территориях населенных пунктов, а также за их пределами.