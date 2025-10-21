Жители РФ раскрыли, насколько часто меняют пароли от электронной почты

Каждый пятый житель РФ устанавливает другой пароль от почты только после взлома

Каждый пятый опрошенный житель РФ меняет пароль от электронной почты только после того, как его взломают. 8% респондентов занимаются этим регулярно, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные опроса, который организовали ИТ-фирма «Киберпротект» и площадка Unisender.

Мужчины чаще меняют пароль от почты. 16% женщин делают это меньше чем раз в год. Среди представителей сильного пола подобных только 10%.

Россияне в возрасте от 45 лет реже думают о том, чтобы поменять пароль от почты (суммарно 3% респондентов). При этом они более настороженно относятся к письмам, которые вызывают подозрение.

Около 91% опрошенных представителей старшего поколения удаляет подобные сообщения, проверяют того, кто их отправил, или пишут, звонят в техническую поддержку. При этом среди представителей молодежи подобным образом действуют только 80%.

В опросе поучаствовали более одной тысячи жителей РФ.

