Жители Реутова примут участие в эко-акции

На площадке «Мегабак», расположенной по адресу: ул. Новая, вл. 1 в городском округе Реутов, пройдет экологическая акция «Сдай макулатуру — помоги лесам Байкала», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В среду, 28 августа в 15:00 все желающие могут принести изделия из бумаги и картона, чтобы централизованно сдать макулатуру в переработку.

Акция проводится в преддверии «Дня Байкала», отмечающегося по традиции в первое воскресенье сентября.

Сдавая макулатуру на вторичную переработку можно помочь сохранить одно из сокровищ планеты — леса Байкала. Они занимают более 15 млн гектаров водосборной зоны озера. Почти 80% площади приходится на хвойные породы, на остальной территории растет береза, ольха и осина. Прибайкальская тайга стала домом для сотен видов животных и птиц, многие из которых занесены в Красную Книгу России и Республики Бурятия.

Все больше жителей Реутова приходят к пониманию, что осознанное потребление и раздельный сбор отходов — это то, что даст возможность сохранить и приумножить природные богатства нашей страны. Это вклад в наше будущее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.