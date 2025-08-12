Жители Реутова отправили новый гуманитарный груз бойцам в зону СВО

Администрация города Реутова совместно с благотворительным фондом «Башня» организовала очередную отправку гуманитарного груза для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Поддержка защитников Родины остается приоритетом для муниципалитета, жителей и волонтёрских организаций города. В составе гуманитарной миссии — четыре грузовых автомобиля и три машины сопровождения. Волонтеры фонда лично доставили необходимые грузы в 14 подразделений на всей линии боевого соприкосновения.

Везде, где служат бойцы из Реутова, помощь была получена в срок. Обратная связь с военными подтверждает, что поставка прошла успешно и была крайне важна с учетом оперативной обстановки.

Силами фонда и при активной поддержке жителей Реутова удалось собрать более 5 млн рублей. На собранные средства были закуплены автомобиль УАЗ, мини-экскаватор, строительные инструменты, продовольствие, средства индивидуальной защиты и маскировки, обмундирование, снаряжение, а также необходимая техника.

Такая помощь играет ключевую роль в обеспечении боеспособности и укреплении морального духа военнослужащих.

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко отметил важность работы, проводимой в объединении усилий органов власти, благотворительных организаций и местных жителей.

«Основная задача администрации Реутова, общественных и благотворительных организаций — забота и своевременная помощь нашим землякам в зоне СВО. Главное, чтобы наши ребята чувствовали, что мы рядом, что мы помним о них и ждем их скорейшего возвращения домой с Победой!» — сказал глава округа.

Подобные инициативы в Реутове стали системной практикой, формируя прочную связь между тылом и фронтом. Гуманитарная миссия — это не просто поддержка, это выражение любви, уважения и глубокой благодарности всем, кто оберегает мирное небо над головой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.