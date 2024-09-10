Жители Раменского рассказали о последствиях атаки БПЛА на жилой дом

Жители дома №21 по улице Высоковольтной в Раменском Московской области поделились подробностями об атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на их дом, произошедшей ранним утром, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам местных жителей, около 2:30 ночи они были разбужены мощными взрывами, которые поначалу приняли за раскаты грома. Однако вскоре стало понятно, что удар пришелся непосредственно по их дому.

Жительница дома Ольга рассказала, что спустя два часа прогремел еще один мощный взрыв на 11-м этаже здания. Людям пришлось прятаться в коридоре, закрыв двери в комнаты.

Соседка Ольги, проживающая в доме №22, отметила, что беспилотник сначала поразил их жилище, а затем и здание по соседству. В результате атаки практически все квартиры на 11-м этаже дома №21 получили серьезные повреждения.

«Одна совсем там вся разбита, балкон – половины балкона нету, окна все повылетали. Вторая квартира тоже, окна все повылетали», — поделилась Ольга.

Жильцам пришлось эвакуироваться по лестнице, так как лифты были выведены из строя.

В настоящее время люди не знают, когда им разрешат вернуться в свои квартиры, чтобы оценить ущерб. Кроме того, у некоторых остались запертыми в жилищах домашние животные.