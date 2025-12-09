Жители Раменского округа провели митинг ко Дню Героев Отечества

Митинг, приуроченный ко Дню Героев Отечества, собрал у мемориала «Вечный огонь» жителей Раменского округа. Участники почтили память защитников Родины, возложили цветы и гирлянду.

В мероприятии приняли участие студенты, школьники, представители движения «Юнармия», члены военно-патриотического клуба «Звезда» имени Героя России генерал-полковника Анатолия Романова, а также активисты молодежного центра. Клуб работает под руководством ветерана боевых действий Александра Колтунова.

Глава округа Эдуард Малышев отметил, что участие молодежи в подобных акциях важно для сохранения исторической памяти. Он подчеркнул, что патриотизм и уважение к героям способствуют воспитанию достойного поколения. Эдуард Малышев поблагодарил всех участников за стремление сохранить память о защитниках Отечества.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.