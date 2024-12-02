Жители Раменского могут сдать отходы и крупногабаритный мусор в одном месте

На улице 100-й Свирской дивизии в городе Раменское открыли площадку «Мегабак». Сюда можно привозить бумагу, картон, пластик, стекло, металл, старую мебель, сломанную бытовую технику, непригодные шины. Для каждого вида вторсырья установили отдельные контейнеры. Все они обозначены табличками. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В часы работы площадки «Мегабак» дежурит сотрудник, который подскажет посетителям, в какой бак нужно сложить использованную тару или старые вещи, поможет их выгрузить из машины. Площадка работает для жителей ежедневно, кроме понедельника. Здесь установили 16 контейнеров для сухих отходов и четыре крупногабаритных бака.

Кроме того, в округах в этом году модернизировали 113 контейнерных площадок за счет средств министерства содержания территорий, а силами МБУ «Содержание и благоустройство» — 20.

Для борьбы с несанкционированной утилизацией отходов на контейнерных площадках установлены камеры системы «Безопасный регион». Так, благодаря видеонаблюдению были выявлены три нарушения по адресу д. Поповка, ул. Заозерная, д. 47.

Выбросы осуществили владельцы легковых автомобилей. Нарушителям выписан штраф.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.