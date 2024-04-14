Жители Подольска возложили цветы к монументу «Трагедия народов»

В Москве возложили цветы в День освобождения узников концлагерей

Жители Подольска в Москве возложили цветы в День освобождения узников концлагерей, сообщили в пресс-службе министерства соцразвития Московской области.

По решению Организации Объединенных Наций 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, в городском округе Подольск проживают 119 бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Ежегодно в городе Москве в музее Победы на Поклонной горе проходит памятное мероприятие, посвященное этой дате.

В этом году в акции памяти приняли участие и трое жителей Подольска, бывшие несовершеннолетние узники фашизма. Подольскую делегацию возглавил Борис Борисов, заместитель председателя Подольской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Подольчане почтили память жертв и воинов, отдавших жизнь за освобождение мира от нацизма минутой молчания. В торжественной обстановке возложили цветы к монументу «Трагедия народов».



Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья обозначил важность роли военных.



«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.