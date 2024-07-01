Жители Подольска собрали более 2 тонн гумпомощи для бойцов СВО

На протяжении нескольких часов в помещение организации в д. 7 к. 2, по улице Молодежной неравнодушные жители приносили все необходимое для участников СВО. Коробки с продуктами питания, водой, сладостями, окопными свечами, средствами личной гигиены, медикаментами и одеждой отправятся мотострелковым и штурмовым войскам, а также в полевые госпиталя. Помимо этого, военным передадут письма, которые им написали дети из гимназии имени Подольских курсантов.

Ветераны Климовска отправляют все необходимое уже в 29 раз, подобные сборы гуманитарной помощи они организовывают на регулярной основе каждые два месяца. Присоединиться к поддержке воинов может каждый. Оказать финансовую помощь можно через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска». Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, также ждет всех неравнодушных людей ежедневно. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (496) 750-04-93.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.