Жители Подольска прошли маршрут акции 10 000 шагов к жизни

Жители Подольска 9 апреля присоединились к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», которая прошла в парке имени Виктора Талалихина. Участники — представители клуба «Активное долголетие», студенты, сотрудники администрации и медучреждений — вышли на массовую прогулку в поддержку здорового образа жизни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие началось с общей разминки, после чего по команде «Старт!» колонна направилась по тропинкам парка. Несмотря на пасмурную погоду и весеннюю прохладу, в парке царила атмосфера единения и бодрости.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.