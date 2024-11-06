Жители Подольска передали амуницию и продукты землякам в зону СВО

В Подольске неравнодушные жители и волонтеры передали гуманитарную помощь бойцам СВО. В том числе 20 маскировочных сетей, 63 нашлемника, маскнакидки, 2 коробки сухого душа, более 100 окопных свечей, белье и термобелье, перчатки, теплые шерстяные носки, ведра, 96 банок меда, коробку варенья, медицинские препараты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Груз забрал участник СВО Денис для бойцов из своего батальона на Херсонском направлении. Воин был в отпуске, восстанавливался дома после ранения, полученного при выполнении боевого задания. 17 ноября вернется на место службы. Вместе с ним служат 60 подольчан, а также защитники из других городов Подмосковья.

«Благодарю всех подольчан, всех волонтеров за оказанную помощь и содействие. Все, что вы передаете в зону СВО, очень нужно: и снаряжение, и инструменты, и бытовые принадлежности», — сказал участник СВО Денис.

Помочь бойцам СВО может каждый, присоединившись к сбору и отправке гуманитарной помощи. Передать все необходимое можно через Волонтерские центры по адресам:

ВЦ «Красная горка», ул. Садовая, 5;

МУ ДТМ СП «Молодежный», ул. Почтовая, 8;

КПЦ «Дубровицы», п. Дубровицы, 65а;

ДК «Металлург», мкр Львовский, ул. Горького, 5;

СДК «Молодежный», п. Молодежный, 30.

А также через Волонтерский центр на ул. Ульяновых, 1, и сортировочный пункт на ул. Парковой, 34. Информация по телефону: 8 (496)750-04-93.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.