Жители Подольска отправили партию гумпомощи в зону СВО для освобожденных городов

Жители Подольска собрали и отправили партию гуманитарной помощи в зону СВО для освобожденных городов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках проекта «Подольск — передовой» партии «Единая Россия» заместитель главы городского округа Подольск Ольга Шашкова, председатель Совета депутатов Алексей Никулин, заместитель председателя Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Любовь Ушанева, а также депутаты фракции «Единая Россия» приняли участие в сборе гуманитарной помощи в зону спецоперации для освобожденных городов. К акции присоединились педагоги и учащиеся 34 школы.

В гуманитарный груз вошли продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены. Вместе с другой гуманитарной помощью со всего региона груз отправят 13 декабря с площадки национального центра «Россия».

Всего в Подольске организовано 26 пунктов сбора в разных микрорайонах. Жители активно участвуют в волонтерской деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.