Жители Подольска напишут «Тотальный диктант» 18 апреля

Тотальный диктант пройдет в Подольске 18 апреля в 14:00 на нескольких городских площадках. Регистрация открыта с 8 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тотальный диктант — всемирная ежегодная просветительская акция, направленная на популяризацию русского языка и повышение уровня грамотности. В 2026 году автором текста стал писатель, публицист, исследователь литературы XX века, доктор филологических наук, лауреат премии «Большая книга», ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.