Жители Подольска дали старт новому поисковому сезону «Вахты Памяти»

Торжественное открытие поискового сезона «Вахты Памяти» с участием делегации из Подольска по традиции состоялось на «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота Длинная», где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои за Москву. Именно здесь советские воины ценой своей жизни выигрывали драгоценное время для защиты столицы. В открытии «Вахты памяти» приняли участие также жители Вороновского поселения города Москвы и Жуковского района Калужской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

К церемонии присоединилось более 800 человек. В том числе сотрудники администрации Подольска, поисковики, школьники, юнармейцы, кадеты, военнослужащие и ветераны, а также Евгений Лукошников, начальник штаба подольского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Все собрались, чтобы почтить память защитников Москвы и дать старт новому поисковому сезону, который продлится до октября 2025 года.

Поисковые отряды приступят к работе по обнаружению останков павших воинов, поиску их личных вещей и жетонов. Каждый год поисковикам удается найти и с почестями перезахоронить останки защитников Отечества.

Особую роль в этой работе играет подольское военно-патриотическое объединение «Память», координирующее участников. В его составе девять поисковых отрядов общей численностью больше 130 человек.

Благодаря подольским поисковикам во главе с основателем объединения «Память» Игорем Красильниковым, в 2024 году были захоронены останки 28 красноармейцев, двоих из которых удалось идентифицировать.

Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу «Неизвестным Героям — защитникам Москвы!». Участники мероприятия отдали дань уважения тем, кто погиб, защищая нашу Родину.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.