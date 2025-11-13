Жители подмосковных Люберец пожаловались на коллапс в военкомате

Подлежащие призыву жители городского округа Люберцы пожаловались на коллапс в местном военкомате. Причиной стал график работы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах видно, как в здании военного комиссариата образовалась огромная очередь, которая заканчивается на улице.

Местные жители утверждают, что очередь в военкомат растягивается на часы ожидания. Всему виной график работы военкомата.

«Он работает 2 дня в неделю с 9:30 до 18:00, без записи, без талонов, запись ведет всего одна девушка, она не успевает всех записывать физически, тут все вперемешку: призывники, студенты, для пенсионного, врачи и медсестры», — рассказывают очевидцы.

