Жители Подмосковья заказали 16 тыс выписок за неделю

За прошедшую неделю самой востребованной услугой на портале госуслуг Подмосковья стала «Выписка из домовой книги» — ею воспользовались около 16 тыс. раз. В числе лидеров также оформление социальных карт и запись в кружки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На втором месте по числу обращений оказалась услуга по выдаче и замене социальных карт жителя Московской области — подано более 7,5 тыс. заявок. Третьей по популярности стала «Запись в кружки и секции» — порядка 4 тыс. заявлений за неделю.

В пятерку самых востребованных сервисов также вошли присвоение адреса — более 3,2 тыс. заявлений — и обслуживание единых транспортных карт «Стрелка», по которым поступило свыше 3,1 тыс. обращений.

Всего на региональном портале доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Оформить их можно также через мобильное приложение «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.