Жители Подмосковья за неделю сообщили о 115 случаях неправильной парковки

Жители Подмосковья за неделю направили 115 обращений о нарушениях парковки у контейнерных площадок через приложение «Народный инспектор», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

За последнюю неделю в мобильное приложение «Народный инспектор» поступило 115 сообщений от жителей Подмосковья о случаях неправильной парковки автомобилей возле контейнерных площадок. Нарушения мешали работе мусоровозов и вывозу твердых коммунальных отходов.

Больше всего обращений зафиксировано в Одинцовском городском округе — 23 случая, в Химках — 16, в Дмитровском городском округе — 13, в Ленинском городском округе — 11 и в Королеве — 10.

Приложение «Народный инспектор» позволяет оперативно реагировать на подобные нарушения. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что этот сервис помогает быстро выносить постановления владельцам автомобилей, припаркованных на газоне, у контейнерных площадок или на детских и спортивных площадках.

За неправильную парковку у контейнерных площадок предусмотрены штрафы: для физических лиц — 5 тыс. руб., для должностных — 10 тыс. руб., для юридических — 30 тыс. руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.