Жители Подмосковья выбрали 20 водоемов для расчистки в 2025 году

По поручению губернатора Московской области министерство экологии и природопользования региона продолжает реализацию Программы «100 прудов и озер». В 2025 году планируется расчистка 20 водоемов общей площадью около 300 гектаров, отобранных в 17 городских округах области. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Все объекты были выбраны на основе голосования на портале «Добродел», проходившего с 15 октября по 15 ноября 2024 года.

По программе будут очищены следующие водоемы: запруда на реке Маглуша вблизи деревни Брыково (Истра), Ваулинский пруд (Сергиев-Посад), пруд в деревне Чкалово (Люберцы), водоем «Юбилейный» (Электросталь), синьковское водохранилище (Дмитровский), озеро Комсомольское (Егорьевск), Широбоковский пруд (Зарайск), пруд на реке Крапивенка (Наро-Фоминск), водоем на реке Дрезна (Орехово-Зуево), озеро Троицкие озерки (Коломна), русловый пруд на реке Серебрянка (Пушкинский), озеро Липитино (Коломна), озеро Долгое (Серпухов), Мурановский пруд (Пушкинский), озеро Исток (Луховицы), Лемешинское озеро (Шатура), пруд вблизи деревни Фроловское (Клин), Пуговичинский пруд (Ленинский), Булатниковский пруд (Ленинский), пруд без названия в п. Александровка (Подольск)

В общей сложности в голосовании приняли участие жители 34 городских округов, которые предложили 82 водных объекта. В этом году зафиксировано 47 602 голоса, что на 9 000 больше, по сравнению с 2023 годом.

В числе лидеров голосования оказались городские округа Истра с 3 720 голосами, Сергиев Посад — 3 486 голосов, Люберцы — 3 040 голосов, Электросталь — 2 986 голосов и Дмитровский округ — 2 544 голоса.

В рамках Программы «100 прудов и озер» предусмотрены мероприятия, направленные на санитарную очистку водоемов Московской области. Они включают очистку водной глади от плавающей водной растительности, окос воздушно-водной растительности (такой как рогоз и камыш), подъем и утилизацию строительного и бытового мусора, а также удаление аварийно-опасных деревьев, находящихся в акватории водных объектов. Удаление донных отложений и дополнительное благоустройство программой не предусмотрено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.