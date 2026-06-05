Жители Подмосковья выберут объекты благоустройства до 12 июня

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проходит в Московской области с 21 апреля по 12 июня 2026 года на портале «Госуслуги». Жители старше 14 лет могут определить, какие общественные пространства обновят в регионе, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Голосование позволяет выбрать территории, которые в первую очередь преобразят в комфортные пространства для отдыха, прогулок и занятий спортом. Речь идет о парках, скверах и других общественных зонах в городах Подмосковья.

Чтобы принять участие, необходимо перейти на платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru, авторизоваться через учетную запись «Госуслуг» и выбрать объект из предложенного списка. Проголосовать могут жители Московской области, зарегистрированные на портале и достигшие 14 лет.

Итоги голосования определят, какие общественные территории благоустроят в рамках федерального проекта в первую очередь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.