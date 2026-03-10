Жители Подмосковья выберут места для камер «Безопасный регион»

Голосование за приоритетные места установки камер системы «Безопасный регион» стартовало в Московской области и продлится до 22 марта включительно, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Принять участие в голосовании может любой житель Московской области. Оно проходит на официальном портале правительства региона «Решаем проблемы вместе». Пользователям предлагается выбрать один из заранее определенных адресов, отмеченных на карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.