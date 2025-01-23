Жители Подмосковья встретились с главой областной Росгвардии

Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Петр Зоров провел встречу с гражданами в приемной Президента Российской Федерации в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Петр Зоров провел встречу с гражданами в приемной Президента Российской Федерации в Московской области

Жителей Подмосковья, записавшихся на прием, интересовали вопросы возможности передачи оружия для нужд бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, а также порядок оформления паспорта безопасности объекта торговли.

Генерал-майор полиции Петр Зоров дал исчерпывающие разъяснения по направлениям и поблагодарил заявителей за обращения.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.