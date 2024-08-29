Жители Подмосковья в преддверии Дня знаний отправили в ДНР 20 тонн помощи детям

С 16 по 22 августа жители всех городов Московской области участвовали в акции «Доброе дело», в рамках которой был объявлен специальный сбор ко Дню знаний — «Доброе дело нашим школьникам», жители Подмосковья собрали 20 тонн помощи и направили ее детям Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

«Новый учебный год — это важное событие как для самих школьников, так и для их родителей. Собрать ребенка к 1 сентября — довольно трудная задача, особенно для людей, которые находятся в опасных районах. Вот уже 3-й год мы объявляем специальный сбор для учащихся из ДНР, в этом году, конечно, не могли не помочь и Курской области. Надеемся, дети и их родители будут рады новым канцелярским принадлежностям», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках акции, которая проходила с 16 по 22 августа, жители Подмосковья в своих городах приносили различные школьные принадлежности, а также средства личной гигиены, еду и бытовую технику. Волонтеры собрали все предметы и товары на центральном складе в Балашихе, отсортировали их и направили фуру с 20 тоннами помощи.

В настоящее время этот рейс стал уже 151-м за время работы активистов регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

Жители Подмосковья оказывают помощь не только детям из Донецкой Народной Республики, но и жителям Курской области, которые вынужденно покинули дома из-за вторжения в регион ВСУ. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главы городских округов посещают места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.