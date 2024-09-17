Жители Подмосковья увидят битву роботов 28 сентября

Объявлен старт нового сезона Международного чемпионата по битве роботов. Участники первого этапа — 48 команд из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана и Китая, сообщает пресс-служба Минцифры России.

Чемпионат способствует продвижению инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий.

Впервые в 2024 году чемпионат пройдет по двум дисциплинам: «Битва роботов» для участников всех возрастов с роботом весом до 110 кг и новая дисциплина «Битва мини-роботов» для участников 10-17 лет с роботом весом до 1,5 кг.

Первый отборочный этап чемпионата пройдет 28 сентября 2024 г. при поддержке правительства Москвы на территории спортивного комплекса «ЦСКА Арена».

Программой мероприятия предусмотрено два шоу: дневное (с 12:00 до 15:20) и вечернее (с 17:00 до 19:20).

Посмотреть прямую трансляцию можно 28 сентября по ссылке.

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