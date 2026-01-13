Жители Подмосковья увеличили сдачу вторсырья на переработку в новогодние каникулы

Жители Московского региона в новогодние праздники почти вдвое увеличили сдачу стеклянной тары и других видов вторсырья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В период новогодних каникул жители Москвы и Подмосковья сдали почти в два раза больше стеклянной тары по сравнению с декабрем. Положительная динамика по сбору стекла сохраняется уже шестой год подряд.

Также отмечен рост по другим видам вторсырья: бумага и картон — плюс 60%, алюминиевые банки и пластик — плюс 50%. В целом объем отходов в праздничные дни увеличился примерно на 30%.

Вся собранная упаковка поступает на современные комплексы переработки отходов, где извлекается более 40 видов полезных компонентов. После сортировки вторсырье направляется переработчикам и возвращается в оборот в виде новой упаковки, строительных материалов, ПЭТ-гранул для бутылок и контейнеров, а также металла для промышленности.

Подробные правила использования контейнеров для отходов размещены на сайте министерства. В ведомстве напомнили, что качество сортировки напрямую влияет на эффективность переработки.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.