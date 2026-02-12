Жители Подмосковья станут соавторами новой народной программы «Единой России»

«Единая Россия» приступает к формированию обновленной народной программы, и Московская область станет одной из ключевых площадок для сбора предложений. Региональное отделение партии широко привлечет к этой работе как простых жителей, так и экспертов, сообщил зампред Мособлдумы Олег Рожнов.

«Основной сбор наказов будет проходить при личном общении с жителями — на встречах. Приглашаю всех жителей максимально включиться в эту работу. Благодаря народной программе у каждого есть возможность влиять на развитие своего города, региона и даже страны — народная программа партии обеспечивается финансированием из бюджета государства», — напомнил депутат.

Эффективность такого подхода уже подтверждена практикой: наказы, внесенные жителями Подмосковья в 2021 году, сегодня реализованы более чем на 90%.

«Благодаря народной программе мы серьезно обновили социальную инфраструктуру Подмосковья — это сотни новых и капитально отремонтированных школ, детских садов. Построено более 60 новых медучреждений, в том числе федерального уровня. Начали самую масштабную в стране программу модернизации теплоснабжения, которая улучшит жизнь более 5 миллионов жителей региона. По всем направлениям есть конкретный результат — подробный отчет мы представим в ближайшее время», — подчеркнул Олег Рожнов.

Инициатива создания документа нового поколения принадлежит руководству партии. Заседание экспертной группы, которой предстоит заняться разработкой народной программы, провел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он обозначил структуру будущего документа: он будет состоять из двух блоков — краткосрочного (предвыборного) и долгосрочного, стратегического. Программный документ призван охватить все значимые для граждан сферы и будет базироваться на указах Президента и национальных проектах.

«Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру. Сегодня, безусловно, специальную военную операцию. И достижение Победы на фронте», — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, второй, долгосрочный блок — это ценностный фундамент партии, «идеологемы», которые неизменны и не пересматриваются от выборов к выборам.

Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что народная программа должна вырастать из живого диалога с людьми. Все обращения, поступающие от граждан в адрес Президента, партийных структур, органов власти и НКО, будут детально проанализированы. Он также напомнил, что прежний программный документ был принят еще в 2001 году, и с тех пор страна кардинально изменилась.

«Такого рода программные документы у всех политических партий действуют достаточно долго. Документ, который сейчас официально считается программным, был принят еще в 2001 году. С тех пор страна очень сильно изменилась», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Соавторами обновленной стратегии станут представители самых разных сфер: деятели науки и образования, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных организаций и участники специальной военной операции. В состав экспертной группы вошли гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, Герой РФ Владимир Сайбель, председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков, председатель Общероссийского Народного фронта Михаил Кузнецов. Специалистам предстоит не только участвовать в итоговом формулировании положений программы, но и работать на отчетно-программных форумах «Есть результат», которые охватят все федеральные округа. Форум в столичном регионе запланирован на июнь.

Действующая народная программа, с которой «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, насчитывает около 400 пунктов. Она полностью синхронизирована с национальными проектами и госпрограммами, утвержденными Президентом, и ежегодно получает финансовое обеспечение из бюджетов всех уровней.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.