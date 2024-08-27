Жители Подмосковья стали участниками форума молодежных парламентов

В Липецкой области прошел форум Совета молодежных парламентов Центрального Федерального округа. Он собрал на своей площадке депутатов молодежных парламентов и представителей заксобраний из 18 регионов ЦФО, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В таком формате форум прошел впервые, мы обсудили правовой статус и основные задачи молодежных парламентов, созданных при законодательных органах субъектов РФ. Основной посыл и в целом задача Совета молодежных парламентов — выстроить системную, единую работу всех 18 субъектов ЦФО в сфере молодежного парламентаризма», — подчеркнула председатель Молодежного парламента Московской области Татьяна Некрасова.

На первом заседании рабочей группы Совета молодежных парламентов ЦФО обсуждались вопросы правового статуса и основные задачи молодежных парламентов в регионах, механизмы их финансирования, в том числе с привлечением грантов.

«Молодежный парламентаризм — близкая для меня тема. Мы с коллегами стояли у истоков создания системы молодежного парламентаризма в Москве, которая за десять лет объединила более двух тысяч активных москвичей, дала им возможность претворять в жизнь свои смелые идеи, вступать в диалог с представителями власти, донося до них молодежный взгляд на городские проблемы. Сегодня нам важно выработать принцип их формирования и работы в новых условиях», — отметил председатель Московской городской Думы, председатель Совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе президента РФ в ЦФО Алексей Шапошников.

«Для нас всех было важно не только выступить с лучшей практикой, но и услышать обратную связь, мнение от коллег из других регионов. Все-таки каждый субъект уникален по-своему и у каждого свое видение. 9 председателей региональных молодежных парламентов выступили со своими инициативами, например, представители Москвы презентовали проект „Города-герои — города героев“, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В целом каждая практика по-своему уникальна и интересна. Думаю, в дальнейшем часть из них возьмем себе на вооружение», — рассказала Татьяна Некрасова.

По словам Некрасовой, у региона большой опыт работы с молодежью, которым готовы делиться. «Для нас главное — системная работа. Именно с этим посылом и выступила на форуме. Системность важна и во время взаимодействия с депутатским корпусом, и при реализации собственных проектов, и при обучении молодых парламентариев. Многие проекты стали возможными благодаря поддержке председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова», — подчеркнула Татьяна Некрасова.

По итогам заседания рабочей группы было принято решение принять к сведению информацию об актуальных вопросах нормативно-правового регулирования правового статуса и основных задачах консультативных и совещательных органов с участием представителей молодежи, созданных при законодательных органах субъектов РФ, входящих в Центральный федеральный округ, а также составить план работы Совета на 2025 году.

Также участники Совета рекомендовали законодательным органам субъектов, входящим в ЦФО, во взаимодействии с молодежными парламентами провести анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность молодежных парламентов, на предмет обеспечения участия представителей муниципальных образований в деятельности молодежных парламентов, актуализации поставленных перед молодежными парламентами задач.

На заседании рабочей группы был избран ответственный секретарь Совета молодежных парламентов ЦФО. Единогласно на эту должность утвердили председателя Молодежного парламента Московской области Татьяну Некрасову.

Решения рабочей группы будут направлены в региональные законодательные собрания и молодежные парламенты для внесения предложений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.