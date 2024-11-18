Жители Подмосковья стали участниками экомарафона «Чистая Деревня»

Более 1,2 тыс. волонтеров из 25 регионов России вышли на уборку отходов в рамках экомарафона «Чистая Деревня» от «Центра Чистой Природы 12-15». Активное участие в акции приняли жители Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

За 2,5 месяца экологических мероприятий по всей стране было собрано более 2 тыс. мешков бытовых отходов и организовано 78 субботников.

«Наши акции — это огромный шаг к переходу на экологичный образ жизни, так как в процессе экомарафона мы рассказываем о вреде отходов, о необходимости их сортировки и переработки даже на удаленных территориях. Экомарафон «Чистая Деревня» в России проходит уже второй год подряд. За это время вместе с жителями со всей страны удалось навести порядок в 95 деревнях и собрать более 4,5 тыс. мешков отходов», — отметил основатель «Центра Чистой Природы 12-15» Александр Люкшин.

В Московской области в рамках экомарафона были приведены в порядок территории:

д. Осташково городского округа Мытищи — собрано 13 мешков мусора;

рабочий поселок Правдинский городского округа Пушкинский — собрано 8 мешков мусора.

Следующий марафон организаторы планируют провести весной 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.