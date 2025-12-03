В мастерской управления «Сенеж» прошла торжественная церемония награждения победителей второго сезона Премии Президентской платформы «Россия — страна возможностей» . Всего в финал вышли 100 человек. По итогам оценки экспертного совета и народного голосования определили десятьпобедителей из девяти регионов России. Победителем в номинации «Медиа» стал Олег Артемьев — инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Также награду в специальной номинации получил Андрей Богданов. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Премия «Россия — страна возможностей» второй год проводится Президентской платформой с целью выявления и поддержки активных граждан, способных менять жизнь общества своей деятельностью и инициативами. Созданная по поручению Президента России Владимира Путина, она объединяет людей, которые реализуют социально значимые идеи, развивают науку, культуру, образование, спорт, предпринимательство и волонтерство, а также создают новые возможности для других в разных сферах жизни.

Приветственный адрес финалистам Премии «Россия — страна возможностей» направил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Приветствие зачитал генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

«Эта престижная премия вручается талантливым, целеустремленным, неравнодушным людям самых разных возрастов и профессий, которые своим трудом и мастерством, активным участием в исследовательских, просветительских, творческих, благотворительных, экологических, волонтерских проектах меняют жизнь к лучшему, вносят весомый вклад в развитие страны, своим примером вдохновляют других», — отметил в своем обращении Президент России Владимир Путин.

Во втором сезоне на Премию поступило более 58 000 заявок из всех 89 регионов России и 58 зарубежных стран. Всего в финал вышли 100 человек из 37 регионов страны в десяти основных номинациях: «Служение и созидание», «Наука и технологии», «Экология», «Спорт и уличная культура», «Добрые дела», «Предпринимательство», «Культура», «Медиа», «Образование» и «Возможности для СВОих».

«В основе Премии Президентской платформы — сообщество настоящих патриотов, для которых успех измеряется масштабом создаваемых возможностей для других. Они находят здесь друг друга, и эта встреча рождает эффект синергии, когда 1+1 = 11. Мы видим, как наши финалисты, не конкурируя, а дополняя друг друга, продолжают учиться, становятся настоящей командой, чтобы вместе создавать проекты, которые реально меняют жизнь к лучшему людей из самых разных уголков страны. Они не ищут идеальных условий, а действуют здесь и сейчас, чтобы вместе строить процветающее будущее России», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Все финалисты прошли строгий отбор и продемонстрировали выдающиеся достижения в своих сферах. Среди них были определены десять победителей основных номинаций, выбранных с учетом экспертной оценки и народного голосования в мессенджере МАХ, в котором приняли участие более 120 000 человек. Победители были выбраны за доказанную эффективность своих инициатив и их значимый общественный эффект.

Победителем Премии Президентской платформы «Россия — страна возможностей» в номинации «Медиа» стал Олег Артемьев — инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

В 2014 году Олег Артемьев стал первым российским космонавтом-видеоблогером, создающим контент прямо с орбиты. В своем блогеон регулярно публикует видеоматериалы о научных экспериментах, быте космонавтов и истории освоения космоса. На его блог в различных социальных сетях подписано более 5 миллионов человек.

Через свою медиа деятельность Олег помогает школьникам и студентам определиться с выбором профессии и повышает интерес к точным наукам. Материалы используются в образовательных программах России и других стран, а зарубежные СМИ отмечают вклад в развитие имиджа отечественной космонавтики. Олег также стал героем документальных фильмов «Первый самбист в космосе» и «Космонавт-блогер», а также лауреатом премии «За верность науке» (2021).

В специальной номинации от партнеров премии президентской платформы «Россия — страна возможностей» был отмечен Андрей Богданов. Он был удостоен награды в спецноминации «Страну меняют люди» от Агентства стратегических инициатив.

Андрей Богданов создал основную образовательную платформу на базе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы и МФТИ, которая уже включает более 20 проектов и охватывает свыше 85 000 участников из 70 регионов страны. Через нее он транслирует передовыепрактики и разработки системных решений для повышения качества STEM-образования в регионах. Благодаря ей он обеспечивает конкурентоспособность молодых специалистов и открывает новые возможности для поступления в ведущие вузы.

Каждый из победителей получит индивидуальное продвижение, медиа-сопровождение, возможность стать амбассадором Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и выступать спикером или экспертом на крупных федеральных мероприятиях.

Церемония прошла в Мастерской управления «Сенеж» и объединила финалистов двух сезонов Премии, экспертов, партнеров и почетных гостей. Шоу-программу вечера дополнили выступления артистов российской эстрады.

Премия «Россия — страна возможностей» ставит своей целью выявить и поддержать граждан, которые своими действиями создают положительные изменения, развивают инициативы и ежедневно открывают новые возможности для самореализации жителей страны. Лауреаты и финалисты становятся частью большого сообщества активных и неравнодушных людей, получают возможности для обмена опытом, реализации проектов и участия в масштабных федеральных событиях.

