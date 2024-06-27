Росприроднадзор подвел итоги IV Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». На конкурс поступило более 80 тысяч работ из 44 стран. Гран-при получил житель Подмосковья. Также ребята из Подмосковья стали победителями и призерами в различных номинациях, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«У нас очень активные граждане, в особенности молодое поколение. Они являются нашей надеждой на благоприятное будущее. Мы нисколько не сомневаемся в этом, ведь многие ребята принимают активное участие в экологических акциях, премиях, субботниках, что говорит о высокой экологической грамотности, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Мы очень рады, что Гран-при премии досталось нашей школьнице 16-летней Софии Ксенофонтовой из Королева с идеей защиты лесов при помощи использования беспилотников для выявления пожаров, свалок с точным указанием координат происшествия».

Премия «Экология — дело каждого» была учреждена в 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету.

В прошлом году, как и в этом, Гран-при премии было присуждено жителю Подмосковья Андрею Филимонову из Одинцовского городского округа, разработавшего специальную установку по переработке отходов.

Ребята из Московского региона в этом году стали победителями и призерами премии в нескольких номинациях, так, 1-е и 3-е место в номинации «Экопроект» завоевали Оостинг Аника Юллиет Геелина и Никита Орлов из Королева, 1-е место в номинации «Поколение будущего» занял Леонид Хартек из Дмитрова, 2-е место в номинации «Экотуризм» заняла Марина Видяпина из Королева.

«Минэкологии постоянно поддерживает экологические инициативы. Важно привлекать детей к охране природы и поддерживать их идеи. Ведь дети — это будущее, а глядя на эти проекты, понятно, что наше будущее экологии в надежных руках», — отметил Тихон Фирсов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.