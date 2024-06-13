Жители Подмосковья смогут зарегистрировать квартиры в новых регионах в МФЦ

Услуги Росреестра по оформлению прав собственности на недвижимость и получению сведений из ЕГРН по объектам, находящимся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стали доступны в 15 отделениях МФЦ Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

«Ранее собственникам недвижимости в новых регионах приходилось обращаться за регистрацией прав или выпиской из ЕГРН только по месту нахождения объектов. Теперь такая возможность появилась в Московской области. На территории Подмосковья получить услуги Росреестра можно независимо от места прописки в центрах «Мои Документы» в Люберцах, Одинцове, Реутове, Солнечногорске и Химках», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Оформление документов на недвижимое имущество доступно по предварительной записи. Выбрать удобное время для посещения необходимо на региональном портале госуслуг или по номеру 122 (доб. 3).

По экстерриториальному принципу получить услуги Росреестра в отношении объектов недвижимости, которые находятся на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, также можно в МФЦ Москвы и Ростовской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.