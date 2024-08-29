Жители Подмосковья смогут ускорить процесс оплаты коммунальных счетов
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
МосОблЕИРЦ внедрил новую функцию, позволяющую клиентам существенно упростить и ускорить процесс оплаты коммунальных счетов. Теперь пользователи могут привязать лицевой счет к банковской карте и больше не заходить в приложение банка для подтверждения платежей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Для этого необходимо:
- войти в личный кабинет на сайте расчетного центра или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- в разделе «Платежи» заполните данные, нажмите «Перейти к оплате» и выберите способ «Оплатить через СБП»;
- выбрать банк для оплаты и подтвердите платеж;
- после оплаты в приложении банка выберите опцию «Привязать счет»;
- выбрать карту, которую нужно использовать для оплаты в дальнейшем, и нажать «Сохранить».
Теперь следующая оплата коммунальных счетов пройдет автоматически через СБП без необходимости подтверждать платеж через банковское приложение. Это значительно ускоряет процесс и делает его более удобным. Если клиент захочет отвязать или изменить привязанный счет, это можно сделать в настройках банковского приложения.
Система быстрых платежей продолжает набирать популярность в России, и ее использование для оплаты коммунальных услуг — это ответ на запросы современного клиента, стремящегося к экономии времени и удобству в расчетах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.