Жители Подмосковья смогут ускорить процесс оплаты коммунальных счетов

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МосОблЕИРЦ внедрил новую функцию, позволяющую клиентам существенно упростить и ускорить процесс оплаты коммунальных счетов. Теперь пользователи могут привязать лицевой счет к банковской карте и больше не заходить в приложение банка для подтверждения платежей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Для этого необходимо:

войти в личный кабинет на сайте расчетного центра или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в разделе «Платежи» заполните данные, нажмите «Перейти к оплате» и выберите способ «Оплатить через СБП»;

выбрать банк для оплаты и подтвердите платеж;

после оплаты в приложении банка выберите опцию «Привязать счет»;

выбрать карту, которую нужно использовать для оплаты в дальнейшем, и нажать «Сохранить».

Теперь следующая оплата коммунальных счетов пройдет автоматически через СБП без необходимости подтверждать платеж через банковское приложение. Это значительно ускоряет процесс и делает его более удобным. Если клиент захочет отвязать или изменить привязанный счет, это можно сделать в настройках банковского приложения.

Система быстрых платежей продолжает набирать популярность в России, и ее использование для оплаты коммунальных услуг — это ответ на запросы современного клиента, стремящегося к экономии времени и удобству в расчетах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.