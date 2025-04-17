Жители Подмосковья смогут сдать пластик на переработку в экомобиле

Жители Московской области могут сдать пластик на переработку в экомобиле и получить бонусы от сети магазинов ВкусВилл, которые можно использовать для покупок. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Экомобиль — это специализированный транспорт, оснащенный всем необходимым для сбора пластиковых отходов. Каждый его выезд — это шаг к более экологичному будущему.

Со списком принимаемых ресурсов можно ознакомиться по ссылке.

Расписание остановок на эти выходные:

19 апреля

Мытищи по адресу: ул. Лунчанского, парковка перед ТЦ «Перловский»;

Химки по адресу: ул. Ленинградская, д. 9, д. 16;

Домодедово по адресу: мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, д. 107. Парк культуры и отдыха «Елочки»;

Подольск по адресу: ул. Свердлова, д. 26.

20 апреля:

Красногорск по адресу: мкр. Опалиха, площадь разворотного круга на 28+340 км Волоколамского шоссе;

Балашиха по адресу: ул. Объединения, дом № 4;

Коломна по адресу: вблизи ДК «Цементник»;

Люберцы по адресу: Малаховка, Быковское шоссе, 53 (55.622842, 38.000749).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.