Жители Подмосковья смогут присоединиться к выставке «Национальные экотрадиции»

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В Подмосковье проект «Экотрадиция» презентовал интерактивную онлайн-выставку «Национальные Экотрадиции». Его участники создают рисунки на тему природы, экологии, инноваций и науки, которые впоследствии будут экспонироваться на выставке. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Выставка позволяет любому участнику проявить свой талант и креативность. Я приглашаю всех желающих присоединиться к этому мероприятию и поддержать талантливых участников», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Международный онлайн-конкурс «Экотрадиция» проводится в России с 2016 года. В нем принимают участие жители России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. В составе Экспертного Совета — депутаты Госдумы, сотрудники природоохранных ведомств субъектов Федерации, журналисты, представители научного сообщества.

Принять участие в онлайн-выставке можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.