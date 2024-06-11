Жители Подмосковья смогут присоединиться к онлайн-выставке «Национальные экотрадиции»

Интерактивная онлайн-выставка «Национальные Экотрадиции», организована для презентации национальных экотрадиций и их важности для сохранения окружающей среды. Руководителем проекта «Экотрадиция» стала Ольга Лавлинская. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Это мероприятие объединяет в себе живописные образы и математические формулы, чтобы показать важность наших национальных экотрадиций для сохранения окружающей среды. Зрители приглашаются принять участие в интерактивных заданиях, включающих создание рисунков на тему природы, экологии, математики, моды, театра, инноваций и науки. Созданные работы станут частью выставки, привлекающей внимание к важности сохранения природы.

Ссылка на авторский канал, где можно увидеть видео и принять участие в этом увлекательном творческом проекте.

Лавлинская подчеркнула, что у каждого из нас есть уникальные способности и возможности, которые стоит развивать и использовать на благо себе и окружающих. Задания на интерактивной выставке «Национальные экотрадиции» помогают проявить креативный потенциал — для создания уникальных и оригинальных идей, а также инновационный потенциал — для разработки новых продуктов, технологий или бизнес-моделей, и конечно творческий потенциал — для самовыражения себя через искусство.

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